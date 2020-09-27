Ростов-на-Дону, , 19:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону почти 580 школьников отправлены на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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Ученики 36 общеобразовательных учреждений, находящиеся на карантине, продолжают получать знания в режиме онлайн. В школах усилен контроль за соблюдением санитарных требований.

«На сегодняшний день из более чем 111,5 тыс. школьников 579 находятся на карантине, однако, отставания от образовательной программы не будет, педагоги занимаются с учениками дистанционно», — уточнил глава городской администрации.