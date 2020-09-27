Кишинёв, , 19:13 — REGNUM За последние сутки на территории Молдавии было выявлено свыше 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, за сутки в стране был зафиксирован 341 новый случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 50 875.

Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 1287. При этом сообщается, что на данный момент в стране 37 842 пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, что сутками ранее в Молдавии выявили 868 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что экс-министр здравоохранения Молдавии Руксанда Главан инфицирована коронавирусом.