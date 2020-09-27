Якутск, , 18:48 — REGNUM Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев 27 сентября 2020 года принял участие в III региональной научно-практической конференции «Арктический вектор: этнологическая экспертиза — вчера, сегодня, завтра». Мероприятие посвящено 10-летию принятия Закона Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)».

Организаторами конференции являются Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) и Проектный офис по развитию Арктики. Участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере предоставления государственных гарантий коренным малочисленным народам Севера по соблюдению их законных прав и интересов. Модератором научно-практической конференции выступил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев.

В начале своего выступления Председатель Ил Тумэна Петр Гоголев подчеркнул символичность проведения конференции в День государственности Республики Саха (Якутия).

«Именно 30 лет назад в составе обновленной Российской Федерации коренные малочисленности народы Севера обрели новые надежды на развитие своей культуры, своего языка…», — отметил Петр Васильевич.

Парламентарий дал высокую оценку законодательству Якутии по защите прав коренных малочисленных народов Севера. «Стандарты принятые в Российской Федерации по многим позициям являются передовыми в мировой практике», — сказал парламентарий.

Как отметил докладчик, не все недропользователи идут на выплату компенсаций, ссылаясь на то, что такой нормы не предусмотрено федеральным законодательством. Именно поэтому соответствующая инициатива Государственным Собранием (Ил Тумэн) была разработана и предложена на федеральном уровне.

Далее Председатель Ил Тумэна рассказал о работе Ил Тумэна по продвижению вопроса об этнологической экспертизе на федеральном уровне. Государственное Собрание ведет разработку проектов федеральных законов, вводящих норму об этнологической экспертизе. Предлагается также гарантировать права коренных народов через законодательные нормы об ответственном недропользовании. Кроме того, внесены предложения в федеральное законодательство в связи с принятием поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Как вы знаете, статья 69 Конституции дополнена частью 2, в которой сказано, что государство гарантирует культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, сохранение этнокультурного разнообразия. В целях реализации этого положения мы настаиваем на необходимости принятия федерального закона, предусматривающего обязательность проведения этнологической экспертизы», — сказал докладчик.

Далее Петр Гоголев остановился на недавно принятом Постановлении Правительства РФ № 1488 «Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, объединениям коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами».

Данным положением определяется порядок возмещения убытков на основании соглашений, заключаемых хозяйствующими субъектами и общественными советами представителей малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Как отметил докладчик, обязательность такого соглашения данным положением не установлена, а также положение не решает вопрос об установлении методики исчисления наносимого ущерба и процедуры выплат общинам коренных малочисленных народов.

Далее парламентарий предложил на федеральном уровне принять новую методику исчисления убытков, причиняемых хозяйственной деятельностью недропользователей. В настоящее время проведение оценки размера убытков осуществляется в соответствии с Методикой исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, утвержденной приказом Минрегиона РФ от 9 декабря 2009 года. Методика носит рекомендательный характер и определяет только экономический ущерб: изъятие земли, упущенную выгоду и так далее, но не дает оценку ущерба этнокультурной среды: языка, культуры, традиций, менталитета в целом.

Как подчеркнул председатель якутского парламента, по мнению депутатского корпуса Якутии данное Постановление Правительства РФ не снимает необходимость принятия федерального закона об этнологической экспертизе. В конце выступления Петр Гоголев подчеркнул, что Ил Тумэн продолжит работу по включению норм об этнологической экспертизе и норм о социальной ответственности бизнеса в федеральное законодательство.

В конференции также приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров, министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) Лена Иванова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, эксперт Экспертного центра ПОРА («Проектный офис развития Арктики») Александр Воротников, научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Наталья Новикова, заведующий кафедрой «Арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона» СВФУ им. М. К Аммосова Анатолий Слепцов, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Вячеслав Шадрин.