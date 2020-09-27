Токио, , 18:33 — REGNUM В Японии за сутки выявили 471 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 27 сентября информационное агентство Jiji Press.

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По данным журналистов, за сутки в стране от COVID-19 скончались три человека. Общее число летальных исходов в Японии от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 1563.

Отмечается, что в Токио 27 сентября зарегистрировали 144 случая заражения коронавирусом. Этот показатель упал, по сравнению с предыдущим днём, когда он превысил 200 впервые за семь дней и составил 270.

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в столице осталось без изменений, и составило 29 человек.

Между тем, в префектуре Сайтама, севернее Токио коронавирусом заразились 35 человек, впервые за 15 дней превысив отметку в 30 человек.