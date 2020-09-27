Москва, , 16:05 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 27 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще четыре отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» отменено два рейса, еще два задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 27 сентября в Москве и Подмосковье сохранится теплая и сухая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 5 °C.