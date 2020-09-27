Токио, , 14:33 — REGNUM В Японии на одной из ферм в префектуре Гумма 26 сентября обнаружили свинью, зараженную классической чумой свиней. После совещания на уровне префектуры началось массовое истребление животных. Об этом сообщает телеканал ANN.

К 29 сентября планируется уничтожить около 5400 голов.

Губернатор префектуры Гумма Итита Ямамото в своём выступлении по этому поводу напомнил, что классическая чума свиней не передаётся человеку, и что всё же мясо заражённых свиней не попадает на рынок.

Он сказал также, что будет работать для того, чтобы предотвратить ущерб репутации свинины из Гуммы.