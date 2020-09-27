Саранск, , 13:50 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 сентября выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне стало известно о 34 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 6324 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 25 человек, всего выздоровели с начала пандемии 5267 жителей Мордовии. 41 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, один человек — за минувшие сутки.

Умерла 68-летняя пациентка Республиканской инфекционной клинической больницы. Основной диагноз женщины — коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Кроме того, погибшая страдала гипертонической болезнью, ожирением 2 степени, сахарным диабетом 2 типа.

За вычетом всех скончавшихся и выздоровевших число активных носителей коронавируса в республике в настоящее время составляет 1016 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 26 сентября в инфекционных стационарах республики получали лечение 546 пациентов, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства врачи наблюдали за состоянием 882 жителей Мордовии.