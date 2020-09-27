Калуга, , 13:41 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 48 подтверждённых случаев заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Всего в регионе 9 тыс. 71 положительный результат тестов получил подтверждение, 1 тыс. 472 человека находятся на лечении, 7 тыс. 525 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (415), в Обнинске (178), в Людиновском районе (126), в Боровском районе (125), Дзержинском районе (84) и в Козельском районе (72).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области растёт число носителей коронавируса