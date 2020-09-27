Оренбург, , 13:25 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 сентября, в COVID-центрах зафиксирован летальный исход у трех пациентов, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в регионе скончались 85 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Стоит отметить, что в Оренбуржье почти две недели не было ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции. Напомним, 15 сентября оперштаб проинформировал об одном летальном исходе у пожилого пациента из Бузулука.

Добавим, в области с конца марта выявили 12 539 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от короновирусной инфекции 11 303 пациента.

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