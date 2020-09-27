Тюмень, , 13:06 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 26 сентября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 69 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 сентября зарегистрировано 9282 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7552 человека, 37 пациентов с COVID-19 скончались.