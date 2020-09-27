Оренбург, , 13:01 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 сентября, выявлен 101 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее суточный показатель составлял 102 зараженных человека.

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С конца марта в регионе выявлено 12 539 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции скончались 85 пациентов. Оправились от болезни 11 303 человека.

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