Брянск, , 12:59 — REGNUM В Брянской области 27 сентября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на десять случаев больше, чем было подтверждено днём ранее.

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Всего в области зарегистрирован 9291 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 7507 пациентов, в том числе 53 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 37 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.

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