Рязань, , 12:54 — REGNUM В Рязанской области 27 сентября подтверждено 39 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За прошедшие сутки, 26 сентября, было подтверждено на один случай меньше.

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Всего в области зарегистрированы 8052 носителя вируса. После выздоровления был выписан 6681 пациент.

За весь период скончались 50 человек.

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