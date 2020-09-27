Тамбов, , 12:52 — REGNUM В Тамбовской области 27 сентября подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один положительный тест больше по сравнению с 26 сентября.

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Всего в области зарегистрированы 7599 носителей вируса. После выздоровления был выписан 6591 пациент, в том числе два человека — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек.

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