Пермь, , 12:51 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 сентября, зафиксирован летальный исход пациентов с коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли трое человек, от сопутствующих заболеваний — двое. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировало 447 случаев смерти пациентов с COVID-19. Жертвой коронавирусной инфекции стали 272 человек, а 175 человек, имеющих положительные результаты тестов на коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний.

Напомни, в Прикамье с конца марта выявлено 9 596 случаев заражения коронавирусом.

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