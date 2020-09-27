Пермь, , 12:50 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 сентября, выявлено 73 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации. Днем ранее суточный показатель составлял 75 зараженных человек.

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Среди новых случаев трое детей и 70 взрослых: 34 мужчины и 36 женщин. В больнице лечение получают 57 пациентов, еще 16 человек находятся дома под медицинским наблюдением.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,7%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 26 сентября — 1,06).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 9 596 носителей SARS-CoV-2. Скончались 447 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6 596 пациентов, продолжают лечиться в больнице 1 158 человек.

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