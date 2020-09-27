Владимир, 27 сентября 2020, 12:49 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 27 сентября зарегистрировано 209 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5869 пациентов.
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