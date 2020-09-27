Владимир, , 12:47 — REGNUM Во Владимирской области 27 сентября подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Всего в области зарегистрирован 7171 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 5869 пациентов.

За весь период скончались 209 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19