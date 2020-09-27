Владимир, 27 сентября 2020, 12:47 — REGNUM Во Владимирской области 27 сентября подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области зарегистрирован 7171 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 5869 пациентов.
За весь период скончались 209 человек.
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