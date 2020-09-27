Липецк, , 12:44 — REGNUM В Липецкой области 27 сентября подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколь было зарегистрировано за прошлые сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Всего на территории региона выявлен 5951 положительный тест.

За весь период наблюдения 5314 человек были выписаны после курса лечения, в том числе два — за последние сутки. 42 человека скончались. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом