Курск, , 12:42 — REGNUM В Курской области 27 сентября зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем 26 сентября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлен 7971 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 6648 пациентов, в том числе восемь — за последние сутки. Скончались 57 человек.

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