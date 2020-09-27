Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM В Свердловской области за 26 сентября выявлен ещё 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

По сравнению с 25 сентября новых случаев стало больше на два. В Екатеринбурге обнаружено 73 носителя. Остальные были найдены в ряде других территорий региона.

С начала пандемии на Среднем Урале нашли уже 28 716 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны пока 21 586.