Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 27 сентября выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 166 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 31 891 случай, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 59 жителей области, всего выздоровели с начала пандемии 27 932 нижегородца. За минувшие сутки скончались четверо жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 568 человек.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в Нижегородской области является 3391 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов признал, что «количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растёт» в регионе. Он напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин вынес ряд рекомендаций на период увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Глава нижегородского минздрава полагает, что следовать примеру столицы в настоящее время — правильно для защиты тех, кто входит в группы риска.

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