Нагано, Япония, , 12:34 — REGNUM В Японии почтили память погибших 27 сентября 2014 года при извержении вулкана Онтакэ, сообщает телеканал NHK.

Извержение вулкана Онтаке в 2014 году (сс) Alpsdake

В результате извержения погибли 58 человек. По количеству смертей это была самая масштабная вулканическая катастрофа в Японии со времен Второй Мировой войны.

Поминальная служба была организована в деревне Отаки в префектуре Нагано у подножия вулкана. Глядя в сторону горы, участники провели минуту молчания в 11:52 (5:52 по мск), в точный момент извержения.

В этом году из-за коронавируса в поминальной службе поучаствовали только члены семей погибших и местные чиновники.

В настоящий момент для альпинистов открыт доступ к обоим пикам горы Онтакэ. И хотя возле вершин установлены укрытия, перед местными властями всё еще стоит проблема информирования альпинистов об эвакуации в случае нового извержения.