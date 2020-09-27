Курган, , 12:20 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждёно 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 24 выявлено в Кургане, сообщает 27 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 27 сентября выявлено 3736 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 26 сентября от коронавируса излечились 3139 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.