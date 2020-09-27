Ижевск, , 12:07 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Умерли трое мужчин в возрасте 64, 65 и 85 лет. Течение заболевания у погибших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 91 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в регионе выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 113 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5041 случая.

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