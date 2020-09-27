Ижевск, , 12:03 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 сентября выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 113 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5041 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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Максимальное число новых носителей вируса выявлено в Ижевске — 64 человека, 16 человек — в Воткинске, четверо — в Сарапуле, по трое — в Воткинском, Сарапульском и Шарканском районах, по двое — в Глазовском и Завьяловском районах, по одному — в Дебесском, Камбарском и Киясовском районах.

За последние сутки выписаны четыре человека, всего с начала наблюдений выздоровели 3639 человек. 91 человек скончался от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время число активных носителей коронавируса в Удмуртии составляет 1311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 113 человек. Впервые с начала пандемии число новых носителей коронавирусной инфекции за сутки превысило 100 человек. До этого максимальное число вновь выявленных заражений составляло 89 случаев.

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