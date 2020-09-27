Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 сентября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 59 до 88 лет и пятеро мужчин в возрасте от 60 до 79 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 486 человек.