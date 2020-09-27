Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи. Об этом 27 сентября сообщили в оперштабе Москвы.

Медик в защитном костюме (сс) mos.ru. Евгений Самарин

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За минувшие сутки в городе зарегистрировано 2016 случаев заражения. 26 сентября в штабе сообщили о 1792 новых носителях коронавируса, 25 сентября — 1560, 24 сентября — 1050. Ранее три месяца подряд число новых выявленных случаев заражения ни разу не превысило 1000.

Всего в России выявили 7867 новых случаев заражения коронавирусом.