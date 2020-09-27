Ереван, , 11:01 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян заявил об отсутствии необходимости в дополнительных мерах и переброски сил в Нагорный Карабах в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом 27 сентября дипломатический представитель Армении заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Сейчас нет необходимости переброски (вооруженных сил Армении — ИА REGNUM), так как армия Нагорного Карабаха принимает соответствующие меры», — приводит РИА Новости слова дипломатического представителя Армении.

Напомним, 27 сентября ранним утром в Нагорном Карабахе начались бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Сообщается о жертвах и раненных среди населения Нагорного Карабаха.

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