Ереван, 27 сентября 2020, 11:01 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян заявил об отсутствии необходимости в дополнительных мерах и переброски сил в Нагорный Карабах в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом 27 сентября дипломатический представитель Армении заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Напомним, 27 сентября ранним утром в Нагорном Карабахе начались бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Сообщается о жертвах и раненных среди населения Нагорного Карабаха.
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