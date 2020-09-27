Остров Хоккайдо, Япония, , 10:51 — REGNUM Жители японской деревни Камоэнаи, которые выразили желание разместить у себя захоронение радиоактивных отходов атомных электростанций в обмен на плату, 26 сентября впервые обсудили с экспертами подробности процесса.

На встрече, состоявшейся в деревне Камоэнаи, представители Министерства промышленности Японии и Организации по обращению с ядерными отходами Японии (NUMO) объяснили жителям вопросы, связанные с выбором места захоронения отходов и первым этапом процесса. Около 130 жителей приняли участие в этом совещании.

Напомним, в начале сентября жители Камоэнаи выразили желание подать заявку на размещение на территории своей деревни радиоактивных отходов атомных электростанций в обмен на плату.

Официальные лица NUMO подчеркнули безопасность метода захоронения радиоактивных отходов глубоко под землей. Они также заверили участников встречи в том, не станут использовать территорию рядом с вулканом или трещиной в земной поверхности в качестве места для захоронения.