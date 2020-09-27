Лондон, , 10:37 — REGNUM Митинг в Лондоне против новых ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции 26 сентября завершился разгоном и стычками протестующих с полицией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Митинг проходил на Трафальгарской площади в центре Лондона. На мероприятие вышло несколько тысяч людей с плакатами «Свобода», «Мы не согласны», «COVID 1984» и другими.

Полиция Лондона приняла решение о разгоне протестующих из-за того, что они не соблюдали правила социального дистанцирования. В ходе разгона произошли стычки протестующих с полицией, в результате которых девять полицейских получили ранения. Полиция задержала 16 участников митинга.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом числа заражений новым коронавирусом.