Ереван, 27 сентября 2020, 10:36 — REGNUM О многочисленных обращениях в военные комиссариаты отдельных лиц, а также групп с просьбой записаться в армию и отправиться в Нагорный Карабах сообщает 27 сентября пресс-служба министерства обороны Армении.
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Напомним, ранее в министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили об ожесточенных боях на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.