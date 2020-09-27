Ереван, , 10:36 — REGNUM О многочисленных обращениях в военные комиссариаты отдельных лиц, а также групп с просьбой записаться в армию и отправиться в Нагорный Карабах сообщает 27 сентября пресс-служба министерства обороны Армении.

«В последние часы зафиксированы многочисленные случаи, когда отдельные лица, группы (до 10 тысяч человек) обращаются в военные комиссариаты по всей стране с просьбой записаться в армию и выехать на линию соприкосновения Арцах-Азербайджан», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в министерстве обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили об ожесточенных боях на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.