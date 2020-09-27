Москва, 27 сентября 2020, 10:06 — REGNUM В Москве досрочно начинается отопительный сезон, сообщил 27 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Тепло начнёт поступать в дома москвичей с 28 сентября. Также возобновляется программа поставки дров на садовые участки по льготным ценам.
Мэр напомнил, что с понедельника пожилые и хронически больные москвичи должны оставаться дома.
«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона», — написал Собянин.