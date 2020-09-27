Киев, , 09:59 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 3130 случаев инфицирования коронавирусом. Соответствующие данные появились 27 сентября в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата СНБО Украины.

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По состоянию на 27 сентября в стране зарегистрировали 198 634 случая инфицирования коронавирусом. За сутки скончались 56 человек, за весь период эпидемии — 3 959 пациентов.

Также сообщается, что за сутки выздоровели 1009 человек, за весь период эпидемии зарегистрировано 87 882 выздоровевших.

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Напомним, за предыдущие на Украине выявили рекордные 3833 случая инфицирования коронавирусом.