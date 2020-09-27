Челябинск, , 09:29 — REGNUM В Челябинской области за 26 сентября выявили 81 случай заражения коронавирусом. Из них шестеро школьников, сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

За 25 сентября было выявлено 83 новых пациентов с COVID-19. Из них семеро школьников,

На данный момент в регионе обнаружено 16 493 человека с коронавирусом. Больных с COVID-19 насчитывается 3224. 81 пациент был выписан за сутки, а с начала пандемии — 12 755.