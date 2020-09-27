Ханты-Мансийск, , 09:28 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 144 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 147 случаев.

Основные очаги заражения на 27 сентября: в Сургуте и Ханты-Мансийске по 31 положительному тесту; Урай — 13; Ханты-Мансийский район — 9.

Всего с начала пандемии в Югре на 27 сентября зарегистрировано 22 078 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 943 человека, 185 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 27 сентября составляет 1,35. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 52%.