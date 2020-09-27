Ташкент, , 08:29 — REGNUM В Узбекистан упрощен ввоз экспресс-тестов на коронавирус, а также нескольких вакцин, включая вакцину от COVID-19 и некоторых препаратов. Об этом говорится в пресс-службе министерства юстиции республики.

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Соответствующие поправки были приняты постановлением Кабинета Министров Узбекистана № 582 от 24 сентября 2020 г., согласно которому были внесены изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров «О мерах по регулированию обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в период пандемии коронавируса» от 22 июля 2020 г. № 449.

В перечень медицинских изделий и оборудования, ввозимого в Узбекистан без регистрации и сертификации, используемых при лечении пациентов с COVID-19 включили экспресс-тесты на антитела и антигены к COVID-19.

В перечень препаратов и лекарственных средств, ввозимых в Узбекистан без регистрации, подлежащие обязательной сертификаци и используемые при лечении пациентов с COVID-19 включили вакцину для профилактики гриппа, вакцину для профилактики COVID-19, а также вакцину для профилактики пневмококковых инфекций. В данный перечень также включили несколько препаратов: бария сульфат, панкурония бромид, пипекурония бромид, атракурия бесилат, цефепим и тазобактам, а также нитроглицерин.

До 1 марта 2021 года данные лекарственные препараты освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. Срок реализации и проведения таможенного оформления данных препаратов и изделий без регистрации в государственных органах Узбекистана продлен до 1 марта 2021 года (ранее он был установлен до 1 октября 2020 года).

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