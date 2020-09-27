Нью-Дели, , 07:39 — REGNUM Сотрудники полиции в Индии были отстранены от работы после факта продажи ими изъятой у наркодилеров марихуаны. Об этом 26 сентября сообщает издание Hindustan Time.

Четверо полицейских в ходе рейда изъяли у наркодилеров 160 килограмм марихуаны. Однако начальству полицейские отчитались лишь об одном килограмме конфискованного наркотика, остальной конфискат стражи правопорядка продали.

Кроме того, в ходе рейда полицейские задержали самого наркоторговца. Позднее задержанный был отпущен на свободу в обмен на крупную денежную сумму. В настоящее время сотрудники полиции отстранены от работы, в отношении них проводится служебное расследование.

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