Мельбурн, Австралия, , 07:38 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория решили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Отмечается, что за последние 24 часа в штате выявили всего 16 случаев COVID-19. Еще в августе в регионе выявляли более 700 зараженных коронавирусом ежесуточно. Из-за этого в штате вводился строгий карантин на шесть недель. Теперь в Виктории решили отменить ночной комендантский час.

При этом премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции еще не завершилась. В связи с этим он призвал жителей региона соблюдать все необходимые санитарные требования.