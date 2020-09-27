Лима, , 07:05 — REGNUM В Перу количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 800 тысяч, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

По данным ведомства, к настоящему время на территории Перу выявлено 800 142 случая заражения новым коронавирусом. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 31 142 человек.

«В настоящее время 657 836 прошли период самоизоляции и выписались из медицинских учреждений», — говорится в сообщении ведомства.

Также в стране 8282 пациента находятся в больницах и получают лечение от коронавирусной инфекции. Из них 1357 — в реанимации. При этом правительство страны фиксирует незначительное снижение темпов роста заболеваемости COVID-19.