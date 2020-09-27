Тюмень, , 06:38 — REGNUM Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) создали прототип сигнализатора нарушения социальной дистанции. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

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Прибор демонстрировался на стенде ТИУ Тюменского нефтегазового форума.

«Подобные устройства, например, есть во Флоренции. Но отличие нашего устройства в том, что в нём установлен инфракрасный датчик, позволяющий отличать человека от препятствия», — сообщил студент Николай Марочкин.

Отметим, что с 28 сентября в Тюменской области ужесточается контроль за соблюдением масочного режима и санитарной дистанции в связи с высоким суточным приростом числа заражений коронавирусной инфекцией.

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