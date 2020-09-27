Бразилиа, , 06:21 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 869 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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По данным ведомства, общее число жертв осложнений COVID-19 в Бразилии достигло 141 406. Также за 26 сентября в стране выявили 28 378 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в Бразилии теперь выросло до 4 717 991.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бразилии общее число жертв осложнений COVID-19 превысило 140 тысяч. Ранее в стране решили отменить карнавал в Рио-де-Жанейро из-за сложной эпидемиологической обстановки.