Брюссель, , 05:51 — REGNUM Предположение, что крысы могут по запаху определять людей, заражённых коронавирусом, сделали учёные из бельгийской благотворительной организации Apopo. Об этом 27 сентября сообщает издание Daily Star.

Генеральный директор Apopo Кристоф Кокс утверждает, что крыс можно научить выявлять по запаху людей, заразившихся коронавирусом. Грызуны, по словам Кокса, могут обнаружить всё что угодно, обладающее уникальным запахом. При этом специалист пояснил, что эксперимент с распознаванием заражённых коронавирусом собаками был признан успешным, а это означает, что вместо собак можно использовать и других животных с развитым обонянием.

Учёные предполагают, что на обучение крыс может уйти до трёх месяцев, их использование в качестве «диагностов» будет затруднено лишь ограничениями на перевозку. Отмечается, что крыс уже успешно использовали для распознавания пациентов, больных туберкулёзом. Грызуны показали себя более эффективными «диагностами», чем ряд специальных медицинских тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хомяковой крысе по кличке Могава, которая была награждена высшей наградой Британии для животных, медалью Марии Дикин. Грызун был обучен поиску мин и снарядов по запаху и помог обнаружить несколько десятков боеприпасов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии наградили военную крысу за поиск мин и взрывчатки