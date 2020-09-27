Богота, , 05:19 — REGNUM В Колумбии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 800 тысяч, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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По его данным, только за прошедшие сутки в стране был выявлен 7721 инфицированный SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Колумбии подтверждено 806 038 случаев заражения новым коронавирусом. Также за минувшие сутки на колумбийской территории скончались еще 193 пациента с COVID-19. Общее количество жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в этой латиноамериканской стране, достигло 25 296.

При этом от коронавирусной инфекции пострадали и коренные народы Колумбии. В частности, среди них выявлено 27 608 случаев заражения и 1013 летальных исходов. При этом власти Колумбии продолжают предпринимать шаги по ослаблению карантинных ограничений.