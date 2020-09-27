Москва, , 05:17 — REGNUM В воскресенье, 27 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 28 сентября в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер юго-восточный 6−12 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +4… +9 °С ночью. Местами небольшой дождь.

В понедельник, 28 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °С, кратковременный дождь. По области +11… +16 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С, местами небольшой дождь.