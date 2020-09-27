Сеул, , 04:49 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 95 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Из них 73 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются завозными. Центр отмечает, что число вновь выявленных пациентов почти достигло показателя в 100 человек после заметного снижения до 61 сутками ранее.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 611. За 26 сентября на территории республики также скончались два пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Республике Корея достигло 401.