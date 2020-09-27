Буэнос-Айрес, , 03:42 — REGNUM В Аргентине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 700 тыс., сообщает агентство Reuters, ведущее собственный подсчет данных по COVID-19.

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Отмечается, что Аргентина вошла в топ-5 стран по количеству выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2. По данным агентства, в стране за прошедшую неделю в среднем ежесуточно выявляли около 11 тыс. новых больных. В среднем в Аргентине ежедневно умирает около 365 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 702 484 случая заражения коронавирусом нового типа. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в этой латиноамериканской стране выросло до 15 543.