Иерусалим, , 02:37 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 9201 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле достигло 227 100. Также за 26 сентября на израильской территории скончались 29 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 1441 человек.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 157 537 пациентов, их уже выписали из медучреждений. В настоящее время в больницах Израиля находятся 1436 пациентов, из них 728 — в тяжелом состоянии. Общее число активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране составляет 68 122.