Красноярск, , 02:27 — REGNUM В воскресенье, 27 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 27 на 28 сентября ожидается до +2 °C, без осадков.

Скорость северо-западного, западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В понедельник, 28 сентября, в Красноярске до +11 °C днём и до +2 °C ночью. Днём без осадков, ночью временами осадки.

Во вторник, 29 сентября, в Красноярске ожидается до +9 °C днём. Ночью температура воздуха опустится до — 1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) Красноярского края ожидаются порывы западного ветра до 17−22 м/с, в Эвенкийском МР — порывы северо-западного ветра до 15−18 м/с, в Туруханском районе — порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с.