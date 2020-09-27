Москва, , 01:53 — REGNUM Регулярное авиасообщение с Южной Кореей возобновила с 27 сентября Россия. Решение было принято по итогам заседания членов оперативного штаба РФ по борьбе с распространением COVID-19 и утверждено распоряжением правительства РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Авиаперелёты из России в Южную Корею будет осуществлять компания «Аэрофлот». Авиарейс SU0250 Москва — Сеул будет выполняться один раз в неделю, по четвергам. Обратный авиарейс SU0251 Сеул — Москва будет выполняться по субботам. Первый авиаперелёт в столицу Южной Кореи будет осуществлён 1 октября, обратный авиарейс состоится 3 октября.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что частота выполнения авиарейсов может возрасти по мере восстановления международного авиасообщения. Власти Южной Кореи, в свою очередь, сообщили, что всем прибывающим в страну иностранцам придётся по прибытии сдать тест на на коронавирус и вне зависимости от результатов теста пройти двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении Южной Кореей регулярного авиасообщения с Вьетнамом и Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея возобновляет авиасообщение с Вьетнамом и Россией